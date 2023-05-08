Павел Воля подарил Лепсу собственную песню

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Музыкант был удивлен неожиданным презентом.

Павел Воля в одном из выпусков собственного шоу на федеральном канале подарил Григорию Лепсу свою песню. Шоумен отметил, что его другу давно нравилась эта композиция, поэтому он решил безвозмездно передать на нее права. Музыкант был приятно удивлен этим сюрпризом.

«Я знаю, что тебе очень нравится песня, которую я написал в свое время. Песня называется „Остановите планету“. Прямо сегодня, сейчас, безвозмездно и на все время я дарю тебе текст этой песни! Внесите диплом», — заявил шоумен.

Но и сам Воля без сувенира не остался. Григорий Лепс подарил ему очки в золотой оправе.

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Ранее 5-tv.ru делился откровенным признанием Григория Лепса. Тот заявил, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом. Артист много выступает, ездит с гастролями и радует публику хитами.