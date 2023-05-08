Втихаря от начальницы: помощница Волочковой навестила ее маму в Петербурге

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Поклонники балерины переживают за нее, ведь Волочкова слишком близко подпустила к себе экс-домработницу.

Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова вновь заставила всех переживать, оставив заведовать домашними делами бывшую домработницу Лолу. С недавних пор она правая рука балерины. И если поначалу женщина, по мнению фанатов, заморочила голову лишь Волочковой, то теперь кажется, она пытается втереться в доверие к ее родным, пишет 7Дней.ru.

В конце апреля Волочкова внезапно для всех повысила домработницу до помощницы. Мол, с Лолой она знакома уже много лет, она показала себя, как надежный, верный человек. Чтоб хоть как-то отблагодарить женщину, знаменитость позволила мужу и детям Лолы поселиться в ее собственности. Выделила им небольшой домик. А при повышении выдала ей все рабочие телефоны для связи с журналистами. На предупреждения публики о том, чтобы с Лолой стоит быть осторожнее, Волочкова лишь отшучивалась.

Но очередной тревожный звонок не заставил себя долго ждать, сообщил. Оказалось, что Лола, пока Волочкова нежится под солнцем, вместе со своей семьей отправилась к маме балерины в Санкт-Петербург. Родственница знаменитости радушно встретила гостью. Волочкова же невероятно счастлива, что ее маму навестили. Но фанаты все же продолжают пытаться вразумить балерину из-за ее доверчивого отношения к бывшей домработнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова отправилась на отдых без мужчины.