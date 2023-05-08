Свадьбы не будет? Валя Карнавал удалила фото со Стоуном и уехала на отдых одна

Валя Карнавал удалила совместные фото с Сашей Стоуном и уехала на отдых одна

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Еще недавно пара активно готовилась к свадьбе, делилась с публикой нюансами подготовки. Неужели теперь все в прошлом?

Блогер Валя Карнавал спровоцировала слухи о расставании с бойцом ММА Александром Зарубиным, более известным как Саша Стоун. Еще недавно пара активно готовилась к свадьбе: выбирали место торжества, наряды, думали о количестве гостей. В последнее время Карнавал стала красоваться без помолвочного кольца.

После роликов, на которых Карнавал предстает свободной девушкой, она и вовсе огорошила публику странной записью. На отдыхе в Анапе, куда блогер отправилась без любимого, после серии откровенных снимков она опубликовала заставку «Ералаша».

«Все», — гласила надпись.

Пояснять запись Карнавал не стала, а также удалила совместные фото с возлюбленным. Поклонники тут же заподозрили неладное и стали обсуждать отношения. Многие сошлись во мнении, что молодые люди совсем не подходят друг другу и, даже если дело дойдет до свадьбы, брак долго не продлится.

«Стоун вообще не подходит Вале, они совсем разные. Свадьба была бы ошибкой. Но если брак состоится, то завершится через два-три года»;

«История показывает, что состоятельные девушки порой бывают несчастными»;

«У меня такое чувство, что блогеры, подписывают контракты. Отношения на определенное время», — написали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Саша Стоун хотел потратить на свадьбу с Карнавал.