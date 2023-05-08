После магического обряда на женское счастье Бузову застали в компании бывшего

Бузову заметили с бывшим во время отдыха на Кипре

Фото: Instagram* / buzova86

Певица ужинала с экс-избранником в романтическом месте.

Певица Ольга Бузова, которая грезит созданием семьи и рождением детей, побывала на свидании с экс-избранником. Пара провела романтический вечер в приглушенном месте. Видео опубликовал StarHit.ru.

Сейчас знаменитость в долгожданном отпуске. Она уже побывала в Италии и Испании. А после укатила на Кипр. С кем именно Бузова отправилась в отпуск, она не сообщила. Но была замечена в компании бывшего — Тимофея Майорова. Звезда мило беседовала с ним в одном из ресторанов Лимассола. Пока неизвестно, связывают ли их романтические отношения. Ужин экс-возлюбленные разделили с небольшой компанией. Тем не менее после ужина певица в социальной сети разместила неоднозначный пост.

«Может, сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?» — написала она.

При этом до романтического вечера Бузова побывала у знаменитого камня Афродиты. Легенда гласит, что это место обладает магической силой. Якобы со всего мира девушки приезжают туда, чтобы богиня вечной весны и жизни, красоты и любви помогла найти вторую половину.

Майоров же не стал скрывать от публики, что виделся с Бузовой. После ужина он поблагодарил певицу за вечер и отметил, что ему было приятно повидаться.

«Неожиданная встреча на Кипре. Вечер удался, поплакали и посмеялись. Оля, ты — топ», — прокомментировал он.

Как известно, за 37 лет Ольга Бузова лишь раз была в браке. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и встретила блогера Давида Манукяна. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней. Сейчас же «поющая ведущая» официально одна, хоть иногда и дразнит журналистов намеками об отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Ольга Бузова помирилась с сестрой.

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