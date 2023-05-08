В семье мир и гармония: дочка Долиной впервые за долгие годы появилась на публике

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Как призналась наследница, раньше это сделать ей мешало стеснение.

Единственная дочка певицы Ларисы Долиной Ангелина впервые за долгое время появилась на публике. Женщина пришла на музыкальное шоу поддержать свою дочь Александру, которая должна была выступать вместе со звездной бабушкой.

Долина из-за плотного гастрольного графика не смогла быть на съемках шоу на федеральном канале. Ее заменила троюродная сестра актриса Ирина Апексимова. Вместе с внучкой Долиной она исполнила военную композицию «На побывку едет молодой моряк». До этого выхода, как призналась Ангелина, она не приходила на шоу по причине стеснения.

«А теперь я увидела, как это здорово, я просто любовалась участниками», — похвалила Ангелина увиденный номер.

К слову, отношения Долиной с наследницей не всегда были безоблачными, как сейчас. В подростковом возрасте Ангелина периодически вообще «не принимала» маму, как рассказывала сама певица. Девушка все еще материально зависела от родственницы, но при этом требовала свободы и самостоятельных решений. Артистке казалось, что она не нужна собственному ребенку.

Сейчас же ситуация изменилась в лучшую сторону. Долина гордится своими наследницами и верит в их исключительно светлое будущее.

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