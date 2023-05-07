За рулем был я: Прилепин дал первые разъяснения по событиям до и после взрыва

Захар Прилепин сообщил, что был за рулем в момент взрыва автомобиля

Фото: Стрингер / ТАСС

Писатель и публицист искренне поблагодарил тех, кто оказывал ему поддержку все это время, а также развеял распространившиеся слухи.

Пострадавший в результате покушения писатель и публицист Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения. На его странице в Telegram появилось развернутое сообщение, в котором он детально рассказал что и как произошло в тот день.

«Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», — прояснил для всех Прилепин.

Он добавил, что на минуты три потерял сознание, а потом пополз к разбитому лобовому стеклу. Из искореженного автомобиля ему помогли уже выбраться подбежавшие через несколько минут селяне.

Также Прилепин подтвердил, что за пять минут до взрыва высадил из автомобиля свою дочь. По его словам взрывов должно было быть два, но «этот тип» (задержанный позднее — Прим.ред.) испугался и убежал после взрыва первой.

«Если б взорвал вторую, погибли бы все», — уверен писатель.

По его словам, медики диагностировали у него переломы обеих ног. Первый укол обезболивающего ему сделала соседка. В ожидании врачей он отдал все распоряжения своим помощникам.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем восемь лет. Саша „Злой“ Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», — подчеркнул Прилепин.

Он добавил, что Александр за восемь лет несколько раз спасал ему жизнь. Не так давно они вместе начали строить в деревне молельню, которую Прилепин обещает обязательно достроить и назвать в честь святого Александра.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — резюмировал писатель.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, подозреваемого в покушении на убийство Захара Прилепина привезли на место происшествия в поселок Пионерский Нижегородской области для следственного эксперимента.