Фото, видео: Мейер Анна / ТАСС; 5-tv.ru

Матч двух главных соперников только что завершился на стадионе «Газпром-арена» в Северной столице.

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» со счетом 3:2. Матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги между двумя главными соперниками только что завершился на стадионе «Газпром-арена» в Северной столице.

Открыл счет встрече на 13-й минуте бразилец Клаудиньо. Через 20 минут красно-белым удалось сравнять, однако Андрей Мостовой на 39-й минуте вновь вывел петербуржцев вперед.

«Спартаковец» Квинси Промес на 85-й минуте с пенальти сравнял счет. Но в дополнительное время нападающий сине-бело-голубых отправил третий мяч в ворота соперника, обеспечив команде безапелляционную победу.