Опубликовано видео следственного эксперимента на месте покушения на Прилепина

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

По подозрению в совершении теракта задержаны двое мужчин, один из которых ранее был завербован СБУ.

Подозреваемого в совершении подрыва автомобиля писателя и общественного деятеля Захара Прилепина доставили на место происшествия для проведения следственного эксперимента. Эксклюзивные кадры из поселка Пионерское Нижегородской области оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении теракта были задержаны двое мужчин. Один из них по горячи следам в лесополосе. По признанию обнаруживших его нижегородских участковых, мужчину выдало придуманное им алиби. Полицейским он сообщил, что ловит куропаток.

После детонации взрывчатки под днищем автомобиля друг и соратник Захара Прилепина Александр Шубин погиб на месте. Писателю первую помощь оказали местные жители, а потом уже вертолетом санавиации он был доставлен в областную больницу, где ему провели операцию. После почти суток в медикаментозном сне Прилепин пришел в себя и, как заверяют врачи идет на поправку.

В тот же день, когда произошло ЧП, 6 мая, Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Расследование уголовного дела продолжается.