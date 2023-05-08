«На абсолютно голом Витасе»: Седокова вспомнила постыдную историю подруги из «ВИА Гры»

Седокова рассказала, как ее коллега из «ВИА Гры» каталась голой на обнаженном Витасе

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Певица рассказала, как одна из ее коллег с «большой, красивой грудью» развлекалась в отеле и мешала ей спать.

Певица Анна Седокова рассказала, как одна из ее коллег прокатилась полностью голой верхом на обнаженном Витасе. О произошедшей в нулевых истории артистка рассказала в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!».

По словам Анны, курьезный инцидент произошел в годы ее работы в группе «ВИА Гра». После очередного выступления артистку поселили в одном номере с коллегой. В том же отеле тогда остановились другие звезды. Они закатили громкую вечеринку, но Седокова решила ее пропустить из-за сильного недосыпа. Вскоре ее разбудила подруга. Знаменитость не стала называть имя раскрепощенной коллеги, но все остальное описала в красках.

«У нее была большая, красивая грудь. Она была звезда, потому что вращалась во всех московских тусовках <…> В номер просто въезжает… Голая… На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках. И она такая: „Е-ху!“ Я открываю глаза и не понимаю как, что… Спрашиваю: „Как дела?“. Она говорит: „Круто-круто!“. И куда-то исчезают просто», — цитирует Анну Седокову Starhit.ru.

Певица добавила, что с тех пор не может нормально смотреть на Витаса. При встрече с ним в ее голове сразу всплывает пикантная сцена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова рассказала о борьбе с тяжелым недугом.