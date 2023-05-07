«Он что-то скрывал»: Руденко рассказала о последней встрече с Тютрюмовым

Любовь Руденко рассказала, что незадолго до смерти Тютрюмов не жаловался на здоровье

Фото, видео: Кадр из сериала «Студия 17», 2013 г.; Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Смерть звезды «Убойной силы» была настолько неожиданной, что коллеги до сих пор не могут в нее поверить.

Неожиданный уход заслуженного артиста РФ Александра Тютрюмова шокировал общественность. Звезда «Убойной силы» скончался в возрасте 64 лет. Последние мгновения жизни он провел в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, где его сердце остановилось из-за воспалительного процесса внутренних органов.

По словам заслуженной артистки РФ Любови Руденко в последние встречи Тютрюмов не жаловался на плохое самочувствие. Недавно артисты отыграли концерт в Санкт-Петербургском морском училище. После которого была, так сказать, вечеринка, где он пел, танцевал и шутил.

«Я вообще в жизни бы не подумала, что есть какие-то проблемы со здоровьем. Саша, как всегда, шутил. Был очень благостный, веселый. Когда человек себя плохо чувствует, то это видно. Этого даже рядом не было. Он был абсолютно такой же Саша, как и всегда. Веселый, очень легкий в общении человек. Теплый, человеческий и родной», — рассказала артистка 5-tv.ru.

Руденко отметила, что о печальном известии узнала недавно и до сих пор находится в шоковом состоянии. Тютрюмов строил планы снимать, делать хорошее кино, творить и играть.

«Он был полон сил, жизни, здоровья. Что случилось? Значит он просто что-то скрывал. Это уже может сказать только вскрытие и дочка», — трагично отметила Руденко.

Также актриса рассказала, что Тютрюмов любил принимать участие в благотворительности. Зачастую он ездил в детские лагеря для того, чтобы пообщаться с молодежью и поделиться знаниями абсолютно бесплатно.

«Вот я с вами сейчас разговариваю, у меня сердце начало болеть», — тяжело вздохнула актриса.

Накануне вечером Тютрюмов пожаловался на острую боль в области живота и к утру его не стало. Он снялся в более, чем 40 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесла роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила».

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