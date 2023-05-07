В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску

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Обстановку в районе боевых действий оценил лично генерал-полковник Сырский.

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

Уточняется, что Сырский накануне посетил зону боестолкновений и встретился с командирами украинских формирований. Командующий обсудил «меры для лучшей обороны и принял необходимые оперативные решения», говорится в материале.

Также сообщается, что обстановку в Артемовске Сырский назвал «напряженной, но контролируемой».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ходе наступления штурмовых подразделений российской армии удалось освободить два квартала в северо-западной и западной частях Артемовска.

Также стало известно, что ЧВК «Вагнер» получит необходимую технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска. Об этом в Telegram сообщил глава группы Евгений Пригожин, сославшись на соответствующее распоряжение Минобороны, пришедшее в ночь на 7 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске.