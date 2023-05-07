В Петербурге школьник умер после дважды отказа в госпитализации

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При осмотре медики так и не нашли причин для оказания квалифицированной помощи.

В Петербурге десятилетний ребенок умер после отказа в госпитализации. Как стало известно 5-tv.ru, четверокласснику дважды вызывали скорую помощь, однако врачи не видели причин забирать ребенка в больницу.

Скорая приезжала на вызовы 5 и 6 мая. Мальчика осматривали и давали рекомендации по дальнейшему лечению. По словам матери погибшего четвероклассника, сыну становилось хуже с каждым днем, но скорая отказывалась госпитализировать его. А 6 мая спустя два часа после прихода врачей мальчик умер. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но попытки были безуспешны.

Известно, что погибший болел эпилепсией. На учете его семья не состояла, хоть и была неполной. Тело мальчика направили в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница из Адыгеи подвернула ногу на тренировке и умерла.