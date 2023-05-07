Жена недавно госпитализированного Петросяна неожиданно появилась на кладбище

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

Татьяна Брухунова появилась среди могил в платке и темных очках.

Татьяна Брухунова на фоне новостей о госпитализации мужа Евгения Петросяна вдруг посетила кладбище. В платке на голове и темных очках жена юмориста опубликовала видео в своем личном блоге. Чтобы не вызвать новую волну самых страшных предположений, Брухунова поспешила объясниться и рассказала подписчикам, что заставило ее приехать на кладбище.

«Прибирались сегодня на кладбище. Холод невероятный», — сообщила жена юмориста.

В Тульской области, отметила Брухунова, стоит невероятный холод, от которого не спасает даже зимний пуховик и угги.

Информация о внезапной госпитализации Евгения Петросяна появилась 1 мая: после посещения стоматолога юморист оказался в больнице с гипертонией. Пока муж был под наблюдением врачей, Брухунова жила обычной жизнью и не отказывала себе в желаниях: недавно жена юмориста наслаждалась «восхитительному обеду в одиночестве» в одном из ресторанов Москвы. Однако после Брухунова мучилась от отравления, видимо, этим самым обедом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Петросяна выписали из больницы.

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