ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска

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Теперь коммуникацией с Минобороны будет заниматься генерал армии Сергей Суровикин.

ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска. С таким заявлением выступил Евгений Пригожин, аудиозапись которого опубликована в Telegram-канае его пресс-службы.

Соответствующее распоряжение, по словам Пригожина, пришло в ночь на 7 мая. Кроме того, в документе содержались некие секретные данные, о которых глава ЧВК предпочел умолчать. Однако добавил, что отныне все взаимодействия с Минобороны будет осуществлять генерал армии Сергей Суровикин.

«Нам пообещали дать необходимые боеприпасы, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник. <…> Нам также дают Суровикина, который будет принимать все решения и [организовывать] взаимодействия с Минобороны», — сообщил лидер ЧВК.

Потери ВСУ в Артемовске составляют до 600 человек ежедневно

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон украинских боевиков в Артемовске. Под натиском войск противник подрывает дома и отступает из города.