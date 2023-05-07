Сергей Селин признался, что ему больно и обидно после новости о смерти Тютрюмова

Фото, видео: Кадр из к/ф «Метод Михайлова», реж. Максим Александров, 2020 г.; Кадр из сериала «Глаза в глаза», 2018 г.; 5-tv.ru

Артист отметил, что всегда завидовал жизнерадостности и жизнелюбию коллеги по цеху.

Заслуженный артист РФ Сергей Селин был шокирован после того, как узнал о смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова.

«Тютрюмов Сашка умер?» — восклинул артист.

Заслуженный артист РФ скончался 7 мая в 08:45 часов в одной из клиник Петербурга. Ему было 64 года. У Тютрюмова остались жена, двое детей и внуки.

«Это был один из близких мне людей в этом мире. Я просто ошарашен. Я не знаю, что сказать. Мне очень больно и обидно, что в таком молодом возрасте. Я всегда завидовал его жизнерадостности и жизнелюбию», — дал более подробный комментарий Селин о Тютрюмове в разговоре с 5-tv.ru.

Александр Тютрюмов родился в Ленобласти. После получения профильного образования во ВГИКе он на протяжении восьми лет играл в Народном театре областного Подпорожья. В 1995 году стал актером киностудии «Ленфильм».

При жизни актер рассказывал, что во время войны в Афганистане он по собственной инициативе написал заявление, чтобы отправиться туда. Однако сегодня для службы в зоне СВО он не подходит.

Актер был настоящим патриотом. Он не мыслил себя без России и не собирался менять ее на другую страну.

Ранее 5-tv.ru писал, стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова.