ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

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Диверсионно-террористический акт планировался при поддержке ГУР Минобороны Украины.

Сотрудниками ФСБ и МДВ России была пресечена попытка атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ведомстве уточнили, что диверсионно-террористический акт был организован при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины. Беспилотные летательные аппараты противника были начинены взрывчаткой.

«Объектами посягательств являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50», — отметили в ФСБ.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена группа диверсантов, которая осуществляла свою деятельность на территории России под началом сотрудников спецслужб Незалежной. С подконтрольных киевскому режиму территорий в РФ планировалась доставка взрывных устройств собственного изготовления для совершения злодеяний.

Экипаж украинский легкомоторного самолета «Аэропракт-А 32», который вылетел из Черниговской области, был задержан сотрудниками правоохранительных органов после посадки в Тульской области с целью передачи взрывных устройств.

Сотрудники российских служб продолжают проводить необходимые мероприятия для установления всех деталей и поиска остальных членов преступной группировки.

Ранее 5-tv.ru писал, что более десяти украинских беспилотников атаковали Крымский полуостров ночью 7 мая.