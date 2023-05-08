Стоматолог объяснил, как стресс приводит к выпадению зубов

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Жить в постоянном напряжении вредно не только для сердечно-сосудистой и нервной систем, но и для зубов.

Стресс часто становится причиной проблем со здоровьем. Он может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гормональные проблемы и другие. В частности, привести к выпадению зубов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-ортодонт Андрей Жук.

Чаще всего проблемы с зубами из-за стресса возникают у людей после 30 лет. В более молодом возрасте избегать их помогают значительные ресурсы организма. Однако с годами их становится меньше, и негативное влияние стресса возрастает.

Как стресс вредит зубам?

Когда человек находится в напряжении, организм выделяет адреналин и норадреналин. Эти гормоны сужают сосуды на периферии, включая те, что снабжают кровью зубочелюстную систему.

В итоге резко нарушаются обменные процессы в костной ткани, она получает меньше кислорода и питательных веществ. Если стресс хронический, то со временем он приведет к разрушению костной ткани, а находящиеся в ней зубы начнут расшатываться и выпадать.

Описанный выше механизм вредит зубам, но медленно и не в первую очередь. Гораздо опаснее так называемый бруксизм — зубной скрежет из-за рефлекторного сокращения жевательных мышц. Эта реакция организма помогает избавиться от негативных эмоций и скорее полезна. Однако если скрипеть зубами днем и ночью, то они скоро начнут расшатываться и выпадать.

Как сберечь зубы?

Самое главное — минимизировать влияние стрессовых ситуаций на организм. Необходимо найти баланс между работой и отдыхом, а также подбирать способы стресс-менеджмента, подходящие именно для вас. Это позволит уменьшить риск нарушения периферического кровоснабжения.

Бруксизм — это экологичный способ борьбы со стрессами. Но важно, чтобы он не вредил зубам. Это возможно только при правильном прикусе. Каждый должен обратиться к ортодонту, чтобы проверить сбалансированность работы зубной системы — исправить прикус никогда не поздно.

И конечно, нельзя забывать о гигиене — чистке зубов дважды в день и регулярных профилактических визитах к стоматологу.

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