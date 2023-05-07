«Нашла подходящий размер»: полуголая Волочкова на Мальдивах залезла на пальму

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Балерина снова отправилась на заслуженный отдых в свое любимое место — на Мальдивские острова.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику фотографиями с Мальдив. В этот раз 47-летняя артистка забралась на пальму и, крепко обхватив ее ногами и руками, продемонстрировала обнаженные бедра. Фото балерина опубликовала в своем профиле в соцсетях.

«Больно же, наверное»;

«Настюха нашла подходящий размер»;

«Настя, ***** (зачем — Прим. ред.) вы туда залезли?»;

«Ничего не натерла, пока лезла?» — прокомментировали подписчики.

Купальник на Волочковой все-таки был — ранее она публиковала фотографию в красном бикини.

Это второй отдых знаменитости на Мальдивах в этом году. До этого Волочкова была на островах в январе, однако в тот период мучилась от болей из-за травмы бедра. Шпагатов тогда тоже не было — балерине было больно даже ходить. В этот раз бывшая прима Большого театра решила отыграться по полной, поэтому регулярно делится в соцсетях кадрами шпагатов и других своих этюдов с отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отдыхает на Мальдивах без мужчины.