Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; AP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT; UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE; 5-tv.ru

Специалист отметил, что офис президента Украины подделывает результаты социологических опросов.

Украинцы ненавидят Владимира Зеленского. К такому выводу пришел политолог и экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов.

В комментарии 5-tv.ru эксперт отметил, что результаты всех социологических опросов, которые проводятся сейчас на Украине, не соответствуют действительности. Итоговые данные подделываются офисом украинского президента. При этом, ориентируясь на социальные сети и личные разговоры, можно сделать вывод, что недовольство «просто огромное».

«Если бы была нормальная демократическая процедура или свободные средства массовой информации, тогда бы мы увидели всю эту ненависть, которая есть у граждан Украины по отношению к Зеленскому. Он же их обманул просто-напросто. Он же шел с четырьмя очень важными тезисами, которые были крайне популярны. И в конечном итоге он ничего из этого не сделал», — отметил эксперт, говоря о предвыборных обещаниях Зеленского, среди которых, в частности, было прекращение конфликта в Донбассе.

Баширов также добавил, что именно Зеленский бросил страну в «пучину военного конфликта». Все это понимают, но ничего сделать не могут, заключил политолог.

Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о плохих новостях для россиян

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.