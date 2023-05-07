Коронацию Карла III в Великобритании посетила «смерть с косой»

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На пугающую фигуру в проходе Вестминстерского аббатства никто не обратил внимания.

На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве заметили устрашающего гостя. По данным Daily Mail, во время церемонии мимо открытой двери прошла фигура, похожая на «смерть с косой».

На видео с церемонии фигура в длинном черном плаще и капюшоне, мелькнув в проходе, исчезает где-то за пределами дворца. В руке у «ангела смерти» был предмет, напоминающий косу. Среди посетителей никто не успел заметить пугающего гостя, однако он привлек внимание интернет-пользователей, которые не смогли найти объяснение появившимся кадрам.

«И бледный всадник смерти проходит мимо золотых арочных дверей»;

«Это профессор Снейп (герой фильмов о „Гарри Поттере“ — Прим. ред.)»;

«Ну, даже если это было что-то паранормальное, Вестминстерское аббатство — очень старое здание, возможно, это был дух какой-то древней фигуры», — рассуждали пользователи в комментариях под видео.

За торжеством в зале наблюдали более двух тысяч гостей. Однако их внимание мог привлечь другой инцидент, произошедший на церемонии, — с головы Карла III едва не рухнула корона. Впрочем, коронация, прошедшая 6 мая, запомнилась еще несколькими необычными моментами.

Ранее 5-tv.ru писал, какие традиции были грубо нарушены на коронации Карла III.