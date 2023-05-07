«На пруду ловил куропаток»: подозреваемый в покушении на Прилепина выдумал алиби

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev; Youtube / mvdmedia; 5-tv.ru

Незнание местного ландшафта и фауны сильно подставило злоумышленника.

Подозреваемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков обзавелся алиби, однако его сильно подвело незнание местности. Задержанный пытался внушить полиции, что он охотился на куропаток возле водоема, которого сотрудники не смогли найти на картах. Об этом рассказал участковый по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин для видеоотчета МВД.

«Изначально данный человек сообщил факты, которые не являются действительностью, — „возле пруда ловил куропаток“. Но на данном природном участке озера нет. Куропаток, соответственно, тоже не было», — прокомментировал он.

Сообщение о взрыве в Нижегородской области поступило в правоохранительные органы утром 6 мая. Стало известно о совершении теракта с целью ликвидации российского писателя Захара Прилепина. Он выжил, но с серьезными травмами был госпитализирован в больницу. Водитель и соратник публициста погиб на месте. В машине также находилась дочь Прилепина, но незадолго до взрыва она покинула транспортное средство.

Подозреваемый в совершении злодеяния был задержан участковыми в местной лесополосе. Пермяков имел при себе российский и украинский паспорт. Злоумышленник признался, что действовал под покровительством СБУ. Он уточнил, что был завербован еще в 2018 году, а на территорию России въехал в 2022 году.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва иномарки писателя по статье, предусматривающей наказание за совершение теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилепина вывели из медикаментозного сна.