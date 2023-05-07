Австрийцы раскритиковали украинского посла за радикальные призывы

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Василий Химинец требовал запретить русским общинам проводить демонстрации в честь 9 Мая.

Читатели газеты Exxpress заявили, что Украина не должна лезть в дела других стран. Так они отреагировали на слова украинского посла, который призывал запрещать русским общинам в Вене проводить демонстрации в честь 9 Мая.

«Мы не обязаны мириться с какими-либо указаниями или неприемлемыми просьбами представителя украинского государства! В отличие от других стран, мы извлекли уроки из прошлого, отвергаем национал-социализм и национал-фашизм и поэтому должны отвергать Украину».

«Ваше превосходительство, мне все равно, чего вы хотите! Вам, украинцы, нечего желать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину».

«Если вы хотите что-то сделать против фашизма, покончите с культом Бандеры у себя на родине».

«Дело в том, что Австрию освободили от Германии русские, в том числе. Понятно, что бандеровцев это не устраивает».

«Это поразительный цинизм и лицемерие. Обращаясь к памяти героев советских украинцев, которые боролись с нацизмом и служили режиму, уничтожает памятники этим героям и делает великими коллаборационистов».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский посол в Германии Сергей Нечаев потребовал отмены решения властей Берлина запретить символику, связанную с Днем Победы в Великой Отечественной войне, на демонстрациях 8–9 мая в немецкой столице.