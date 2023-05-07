Внук Татьяны Васильевой объяснил, почему переехал из Германии в Россию

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Народная артистка счастлива, что сумела забрать юношу у бывшей невестки.

Младший внук народной артистки РФ Татьяны Васильевой Григорий переехал из Германии, где осталась его мать, в Россию. Об этом семья актрисы рассказала в шоу Леры Кудрявцевой. Восемь лет назад экс-супруга сына звезды Филиппа Васильева Анастасия Бегунова уехала с двумя сыновьями в Берлин.

Васильева откровенничала: она пытается наладить отношения с Бегуновой, чтобы чаще видеть мальчиков, внуки живут в сомнительных условиях в социальном жилье, а в Москве у каждого есть квартира — подарки от бабушки. Оба юноши, по словам актрисы, хотели домой, но пока забрать удалось только Григория.

Филипп Васильев поделился, что в течение четырех лет Бегунова препятствовала его общению с детьми. За это время, к слову, он успел снова жениться и стать отцом двух дочерей. Но усилиями народной артистки лед тронулся, а недавно один из наследников и вовсе убедил мать отпустить его в Москву.

«Мне ее жаль. Очень жаль. Сломанная судьба. Она была актрисой театра имени Вахтангова. Играла, занимала какое-то свое место. Потом, откуда взялась, эта тупая, дурная, совершенно сумасшедшая идея уезжать. Почему мы поверили, что там какие-то родственники есть, которых нет, что там обучение будет у детей другое…» — сокрушалась Татьяна Васильева.

По словам артистки, ее внуки жили в Германии чуть ли не в картонной коробке, страдали от одиночества и мечтали о родине. Мама не хотела отпускать парней, но однажды Григорий решил действовать и настоял на своем. Теперь он учится в российской школе, правда, отстает, он очень рад возвращению и воссоединению с отцом.

«Все не нравилось в Германии… Тут родина, и тут я хочу жить», — заявил шестиклассник на шоу.

Григорий признался, что скучает по матери и остается на связи с ней постоянно, но о выборе своем не жалеет. В будущем парень хочет заниматься лингвистикой. В конце учебного года он надеется увидеть в Москве и старшего брата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации сына Татьяны Васильевой. Актриса заявила, что из-за проблем со здоровьем наследник оказался на грани ампутации ноги.