Пятеро боевиков ВСУ погибли от огня собственной артиллерии в Марьинке

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Военнослужащие ВС РФ хотели пленить националистов и тем самым спасти им жизнь, но другие украинские боевики решили пожертвовать своими.

Пятеро украинских боевиков погибли из-за собственной артиллерии в городе Марьинка в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штурмовика с позывным «Гуд».

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«Это здание мы частично забрали, с одной стороны были наши бойцы, с другой — противника. Начались обстрелы тяжелые со стороны противника, их (националистов. — Прим. ред.) здесь засыпало в подвальном помещении», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, под завалами оказались пятеро боевиков ВСУ. Их пытались спасти бойцы ВС РФ, однако этой операции препятствовали другие украинские националисты.

«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», — добавил «Гуд».

В заключение штурмовик подчеркнул, что ВСУ намерены полностью уничтожить Марьинку.

ВСУ заняли город еще в 2014-м. На следующий год состоялся штурм, но освободить от националистов удалось лишь половину Марьинки. Сейчас ВС РФ стараются вытолкнуть боевиков ВСУ из населенного пункта, рассказал ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Сначала их выдавят в северо-западную часть города, а уже оттуда — в поля. Это позволит сделать жизнь в Донецке безопаснее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем заключается сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка.