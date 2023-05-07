Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office

По словам политика, Вашингтон и Киев изо всех сил скрывают катастрофические боевые потери ВСУ.

Россия не будет повержена Украиной в бою за Донбасс. И хотя киевский режим с западными партнерами и стараются убедить мир в обратном, шансов нет. Такое мнение в интервью All-In Podcast высказал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, нынешний кандидат на пост лидера страны Роберт Кеннеди–младший.

«Русские не могут проиграть. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил политик.

Кеннеди-младший подчеркнул, что Киев и Вашингтон «изо всех сил» пытаются скрыть реальные «катастрофические потери» Вооруженных сил Украины (ВСУ), представить реальное положение дел в выгодном свете. Однако американская армия не может похвастаться богатым военным потенциалом в сравнении с российской. У Штатов нет артиллерии, которой можно было бы заменить уничтоженную в боях.

Кандидат в президенты не впервые высказывается о спецоперации и делает необычные для Запада прогнозы. Недавно он публично вопрошал — что США забыли на Украине? Кеннеди также уверен, что российской армии невозможно противостоять в рамках спецоперации по защите Донбасса, но Белый дом не рассказывает об этом своим гражданам.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим в очередной раз открыл огонь по жилым районам отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и главы атакованных территорий попросили помощи у Москвы. Президент Владимир Путин назвал целями армии демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

В сентябре по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее, писал 5-tv.ru, власти Запорожской области заявили о возможности начала украинского контрнаступления в ближайшие дни.