Девять человек погибли и семеро ранены при стрельбе в торговом центре в Техасе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick Wagner; Reuters / Deborah Gembara, ELSHEIKH MOHAMED, Eva Weininger; 5-tv.ru

Как сообщили в департаменте полиции города Аллен, стрелка ликвидировали.

Девять человек погибли при стрельбе в городе Аллен, штат Техас. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

По их данным, нападение произошло в торговом центре Allen Premium Outlets. В результате трагедии пострадали еще семь человек.

Как сообщили в департаменте полиции Аллена, стрелка ликвидировал полицейский, который оказался рядом с местом происшествия, прибыв на не связанный с ним вызов.

Правоохранители попросили жителей избегать этого района. Проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели девяти человек при стрельбе в школе Белграда.