Девять человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе — видео
Девять человек погибли и семеро ранены при стрельбе в торговом центре в Техасе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick Wagner; Reuters / Deborah Gembara, ELSHEIKH MOHAMED, Eva Weininger; 5-tv.ru
Как сообщили в департаменте полиции города Аллен, стрелка ликвидировали.
Девять человек погибли при стрельбе в городе Аллен, штат Техас. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
По их данным, нападение произошло в торговом центре Allen Premium Outlets. В результате трагедии пострадали еще семь человек.
Как сообщили в департаменте полиции Аллена, стрелка ликвидировал полицейский, который оказался рядом с местом происшествия, прибыв на не связанный с ним вызов.
Правоохранители попросили жителей избегать этого района. Проводится расследование.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели девяти человек при стрельбе в школе Белграда.