Нелли Кобзон о конфликте Зайцева с сыном и внучкой: «Слава сам виноват»

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Вдова Иосифа Кобзона назвала отношения модельера с семьей «жизненной драмой». Мастер умер, так и не примирившись с единственным наследником.

Модельер Вячеслав Зайцев сам виноват в своей одинокой старости вдали от семьи. Такое мнение в интервью KP.RU высказала вдова Иосифа Кобзона Нелли, знаменитые супруги много лет близко дружили с кутюрье. Неделю назад мастера не стало. В возрасте 85 лет, разбитый болезнью Паркинсона, он умер в результате внутреннего кровотечения, вызванного язвой желудка. Отношения с единственным сыном Егором так и не наладил.

Похороны мэтра напомнили публике о его наследнике. Егор Зайцев организовал церемонию и устроил отцу последний приют в подмосковном Щелково. Там десятилетиями жил дизайнер, там, по словам сына, он и хотел быть предан земле. Публика, ожидавшая пышности на Троекуровском или Новодевичьем кладбище, осуждала Егора. А вот подруга семьи Нелли Кобзон считает, что все не так однозначно.

«Это жизненная драма. Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как у большинства творческих людей», — сказала она.

Если бы модельера поддерживали дети, полагает Кобзон, судьба Дома моды могла бы быть более успешной. Зайцев был талантливым художником, но предпринимательской жилки лишен абсолютно. И когда сознание мастера помутила болезнь Паркинсона, окружение воспользовалось слабостью, стали его использовать себе во благо.

Как отметила Кобзон, трудно определить, сам ли дизайнер развалил бизнес или его подчиненные, но факт остается фактом — Дом моды прогорел. И Зайцева, больного и беспомощного, прихлебатели стали таскать по мероприятиям, будто куклу.

«Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление», — поделилась подруга кутюрье.

Стоит отметить, Егор Зайцев не раз публично высказывался об алчности помощников отца. Он не стесняясь называл имена людей, по его мнению, открыто грабивших модельера и наживавшихся на его бедах. Ранее, писал 5-tv.ru, наследник заявил о возможном отравлении Вячеслава Зайцева.