Рыдающая певица Слава сообщила о личной трагедии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY ERSHTREM

Недавно артистка стала бабушкой. Ее слезы заставили поклонников предположить самое страшное.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, перепугала поклонников видеороликом в личном блоге. В кадре артистка появилась в слезах, не говоря при этом ни слова. Подписчики тут же предположили, что в семье звезды произошла трагедия. Около месяца назад дочь Сланевской Александра Морозова подарила ей первого внука. Радости не было предела, исполнительница только и говорила о своей новой роли, жутко переживала из-за осложнений и вынужденного кесарева сечения. Неужели беда приключилась с малышом?

Страхи фанатов не оправдались, беда случилась не в семье Славы. Оказалось, кадры были посвящены ее другу и коллеге, режиссеру Михаилу Хлебородову, сделавшему много для ее карьеры. Мастер неожиданно скончался в возрасте 56 лет. Вероятно, для Сланевской новость о его смерти стала шоком.

«В небо, Миша…» — с болью подписала артистка опубликованный позже пост, посвященный покойному.

Причины смерти Хлебородова пока не разглашаются. Он не был широко известен в массах, однако в мире шоу-бизнеса эта фамилия имеет большой вес. В 90-х и нулевых режиссер снимал клипы для звезд первой величины. Среди них Дмитрий Маликов, Валерия, Алена Свиридова, группы «Мумий Тролль», «Моральный кодекс», «Белый орел», «Мальчишник», «Кар-мэн», «Маша и медведи». Мастер также снял дилогию «Параграф 78», в которую пригласил певицу Славу после совместной работы над видео к ее песням.

В последние дни российский бомонд потерял сразу нескольких знаменитостей. В их числе мэтры фэшн-индустрии Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Скончались с разницей в два дня. Последнего похоронили накануне на Троекуровском кладбище. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные интервью со звездными друзями Юдашкина, что пришли попрощаться с ним. Артисты рассказали, каким запомнили легендарного модельера.