Волочкова объяснила, почему отдыхает на Мальдивах без мужчины: «Столько новых эмоций»
Балерина Волочкова уехала на Мальдивы без мужчины ради новых эмоций
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Эпатажная балерина призналась, что практически ничего не ест во время отпуска.
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отдыхает на Мальдивах без мужчины. Откровением знаменитость поделилась в личном блоге.
«Мальдивы — мое любимое место для отдыха! И знаете, почему-то я люблю приезжать в этот край одна… Не потому, что не с кем, а потому что мне так хочется. И здесь мне не дают скучать! И столько новых эмоций!!!» — написала Анастасия Волочкова.
На островах звезда российского балета отдыхает четвертый день. Она известна своей любвеобильностью и популярностью у мужчин, поэтому отсутствие рядом спутника удивило ее поклонников. Вопросы вызвала и фигура Анастасии, которая сохраняет стройность даже во время отпуска.
«Время ужина. Я тут на Мальдивах ем только вареные яйца. И бульончик, — написала Волочкова, а спустя несколько часов добавила. — Я тут ничего не ем практически. Заметно?»
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова выложила горячие фото со своего отпуска на Мальдивах.