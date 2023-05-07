Авиалесоохрана опровергла данные о причине возгорания складов с порохом на Урале

Авиалесоохрана: лесной пожар не был причиной возгорания складов с порохом

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Около 50 человек и 14 единиц техники привлечены к ликвидации огня на потенциально опасном объекте в поселке Первомайский Свердловской области.

Лесной пожар не мог стать причиной распространения огня на территории складов со взрывчатыми веществами в поселке Первомайский Свердловской области. Об этом официально сообщили представители пресс-службы Федерального агентства лесного хозяйства (ФБУ «Авиалесоохрана»).

«По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Свердловской области, лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом… Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения „Лесной дозор“» — сказано в сообщении ведомства.

Прежде о возгорании сообщали представители ГУ МЧС по региону. Отмечалось, что происшествие на территории складов было вызвано переходом природного пожара. Эту информацию подтвердил также генеральный директор предприятия «Гефест-М», которому принадлежат пострадавшие постройки, Владимир Мытарев.

На загоревшихся складах с порохом в Свердловской области гремят взрывы

Как заявляет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков, сейчас в поселке Первомайский, закрыт въезд со стороны Режевской трассы. Сотрудники полиции не пропускают никого кроме представителей МЧС или скорой помощи на автомобилях. Местные жители в свою очередь говорят, что ничего в районе пожара не взрывалось, и склады не пострадали — огонь подбирался к потенциально опасному объекту, но пожарные не допустили беды.

В данный момент не установлена точная причина возгорания. Детали и обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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