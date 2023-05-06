Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

Задержанный Александр Пермяков, по данным СК РФ, был завербован СБУ. При этом в течение года он был ополченцем ДНР, родственники фигуранта живут в Петербурге.

Подозреваемый в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина Александр Пермяков, по данным следствия, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Однако стало известно, что в 2014–2015 годах он был ополченцем Донецкой народной республики (ДНР) и воевал с киевским режимом, как и Прилепин. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте», — сообщает руководитель пресс-службы Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

СК опубликовал фрагмент записи признательных показаний подозреваемого. Исключительно формальным языком мужчина рассказывает, как организовал теракт, говорит также, что сожалеет о содеянном. По информации источника, сестра и мать задержанного живут в Петербурге. С родственницей он общался неделю назад, интересовался здоровьем мамы и не давал повода для беспокойства. Сестра шокирована его поступком. При этом она отметила, что характер Пермякова можно описать как "сам по себе".

Около 11 утра 6 мая в районе поселка Пионерское Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. На место тут же прибыла следственно-оперативная группа полиции, писатель был госпитализирован в ближайшую больницу. Ему диагностировали тяжелую сочетанную травму, минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. СК РФ квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии пострадавшего после операции.