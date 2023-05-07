Надежда Ангарская выписалась из роддома и познакомила старшего сына с братом

Фото, видео: Instagram* / nadezhdaanga; 5-tv.ru

Второй наследник звезды Comedy Woman появился на свет 3 мая.

Актриса и певица Надежда Ангарская стала мамой во второй раз, 3 мая родился ее второй сын, а сегодня ее выписали из роддома. Забирать звезду Comedy Woman с малышом приехали муж Николай и сын от первого брака Давид. Артистка поделилась эмоциями в личном блоге, ее счастливые мужчины также записали видео в машине по пути в роддом.

«Сегодня мы прошли все дообследования, меня отпускают домой — вместе с ним, с тем, кто не спал до утра, и я знала, что так и будет. Я держалась, уснула где-то в полпятого, а в шесть мне уже надо было идти сдавать кровь. В полседьмого его пришли взвешивать, в девять я была на УЗИ, и до этого его тоже куда-то забирали», — рассказала Ангарская.

Сорокалетняя мама в своем видеообращении выглядит отлично, даже шутит — будто провела день в СПА. Несмотря на недосып, она воодушевлена и очень рада пополнению в семье. Впереди еще много шумных ночей и забот, но это того стоит, заявляет юмористка. И смеется: все спрашивают, что она хотела бы поесть, а мечты только об одном — выспаться наконец.

Муж и сын Ангарской в отличном настроении отправились на встречу с новым членом семьи. Давид, по словам отчима, готовился тщательно, сделал эффектную прическу, да еще и самостоятельно. Мальчик с улыбкой слушал его и соглашался, радовался похвале.

«Скоро состоится долгожданная встреча с нашим любимым новым человечком и с нашей Надюшенькой. Ждем всех друзей на выписке», — говорил Николай.

Только на выписке Давид смог познакомиться с младшим братом. Супруг актрисы уже видел сына, а ее сына в палату не пустили, так как мальчику нет 14 лет. Но воссоединение семейства произошло, и теперь они все вместе выбирают имя крохе.

Свое личное счастье, которое привело к рождению малыша Ангарская, к слову, обрела благодаря Давиду. Артистка привела парня в спортивную секцию и там познакомилась с футбольным тренером Николаем. Долгое время влюбленные встречались, поженились 8 февраля. Пышное торжество решили не устраивать, так как хотели заключить брак до появления на свет наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пополнении в семье актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Знаменитости стали родителями 28 апреля, недавно пара рассказала поклонникам, какое имя было выбрано для сына.

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