В МИД РФ назвали тех, кто стоит за попыткой убийства Захара Прилепина

В МИД РФ возложили ответственность за теракт против Прилепина на Украину и Запад

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Саморазоблачением Вашингтона стал отказ осудить теракт в отношении российского писателя и политика.

За покушением на российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина стоит киевский режим и его западные покровители. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы», — заявили в МИД.

Подчеркивается, что покушение на Прилепина — это очередное проявление системного подхода к устранению идейных оппонентов. Этот подход Вашингтон насаждал на Украине с 2014 года, теперь он стал «базовым рефлексом» киевского режима.

В МИД напомнили об одиозном сайте «Миротворец», где размещаются персональные данные критиков киевского режима. Портал является фактически «расстрельным списком». Многочисленные указания российской стороны на противоправный характер подобных ресурсов и требования дать им правовую оценку на международном уровне сознательно игнорируются Вашингтоном и его сателлитами, как и другие преступления киевского режима.

В ведомстве подчеркнули, что преступные киевские власти, по сути, объявили охоту на неугодных общественных деятелей. В МИД напомнили об убийстве в августе 2022 года российской журналистки Дарьи Дугиной, покушении в марте 2023 года на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и недавнем убийстве военкора Владлена Татарского.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине», — говорится в документе.

Саморазоблачением Вашингтона стало отсутствие осуждения теракта в отношении Прилепина, считают в МИД.

Покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве автомобиля погиб его соратник и водитель — 27-летний Александр Шубин, ветеран боевых действий в Донбассе, бывший ополченец сил Луганской народной республики.

Сам Прилепин получил при взрыве тяжелые травмы. На вертолете его экстренно доставили в одну из больниц Нижнего Новгорода и прооперировали.

Случившееся было квалифицировано Следственным комитетом как теракт. По подозрению в его совершении по горячим следам задержали двоих мужчин.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места подрыва машины Захара Прилепина.