Королевские траты: Коронация Карла III стала самой дорогой в истории

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На торжественное мероприятие новый монарх отправился на золотой карете. Сколько всего потратили на торжества?

На церемонию коронации Карл III потратили рекордно большую сумму. По данным британских СМИ, новый монарх выделил на это мероприятие в разы больше, чем его предшественники.

Впрочем, коронация бывает раз в жизни и, конечно же, ее хочется отметить на широкую ногу. Особенно когда тебе 74 года. Наверное, поэтому монарх решил не жадничать.

Британские СМИ собрали статистику трат на коронацию за последние 200 лет с поправкой на инфляцию. Выходит, что новый король выделил на церемонию колоссальные деньги.

Георг IV в 1821 году потратил 20,9 миллиона фунтов стерлингов.

Уильям IV оказался самым скромным из списка и потратил 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

Королева Виктория — 6,2 миллиона фунтов стерлингов.

Георг V — 17,4 миллиона фунтов стерлингов.

Георг VI занял почетное второе место, но до Карла III ему все равно далеко. В 1937 году монарх потратил на церемонию 24,8 миллиона фунтов стерлингов.

Королева Елизавета II. Всеми обожаемая старушка потратила на свою коронацию 20,5 миллиона фунтов стерлингов.

Карл III. Барабанная дробь. Траты на коронацию нового монарха оцениваются в сумму от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов.

Но почему же коронация Карла такая особенная? Специально для церемонии была написана новая мелодия. Ее автор — композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по мюзиклу «Кошки».

Кроме того, Карл III отправился на торжество на золотой карете, которую построили в 1762 году. Новый король завершил свой торжественный день традиционным выходом на балкон, наблюдая за полетом 60 самолетов.

Празднования продолжатся 7 и 8 мая. В воскресенье в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд. Гвоздем программы станет Кэтти Перри, гонорары за выступления которой могут превышать один миллион долларов.

При этом уточняется, что существенная часть расходов была направлена на обеспечение беспрецедентных мер безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие традиции нарушил Карл III на своей коронации.