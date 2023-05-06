Прилепина успешно прооперировали после покушения

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; Telegram / glebnikitin_nn; 5-tv.ru

Известный патриотической позицией писатель и политик получил тяжелые травмы при взрыве его автомобиля в Нижегородской области.

Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина успешно прооперировали в больнице Нижнего Новгорода после совершенного на него покушения. Об этом 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.

Врачи будут следить за состоянием, отслеживая то, как влияет операция на легкие и что с контузией мозга.

О проведенной Прилепину операции высказался и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своем Telegram-канале он сообщил, что местные врачи оперировали писателя, консультируясь с московскими коллегами. По окончании операции Прилепина ввели в медикаментозный сон, добавил Никитин.

До этого стало известно, что у писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве его автомобиля погиб водитель — 27-летний Александр Шубин, сам писатель получил тяжелые травмы. Случившееся было квалифицировано Следственным комитетом как теракт, по подозрению в его совершении по горячим следам задержаны двое мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и как мог заминировать машину Прилепина.