Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою жизнь

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Астролог Натали Старовойтова рассказала, что нужно поменять Близнецам, Ракам, Девам и Водолеям в конце весны.

В мае 2023 произойдет множество трансформационных событий, вызванных космическими процессами. Коридор затмений, ретроградный Меркурий, новолуние вынуждают пересматривать отношение к жизни и самим себе. Астролог Натали Старовойтова рассказала, каким знакам зодиака в мае нужно остаться наедине с самим собой и заняться самопознанием, пишет портал «Страсти».

Близнецы

В мае Близнецам может не хватать сил и энергии. Этому знаку зодиака необходимо научиться управлять своими внутренними ресурсами и сконцентрироваться на саморазвитии. В этом месяце стоит уделить внимание внутреннему миру, проанализировать свои цели и желания. Кроме того, могут появиться проблемы в личном и деловом общении, поэтому важно проявлять дипломатичность.

Рак

В мае Ракам придется пережить трудности. Но «все что ни делается, все к лучшему». Из любой проблемы можно извлечь свою выгоду.

Важно провести анализ прошлых событий и сделать из них выводы. Рекомендуется искать причины, мешающие достижению планов и желаний, и освободиться от них. Узнайте, кто или что именно тянет из вас энергию. Возможно, стоит отказаться от некоторых друзей и проектов, которые нарушают баланс вашей жизни. Во второй половине мая ожидается больше общения, и Раки получат поддержку от опытных коллег, которые помогут завершить открытые проекты. И вы получите вознаграждение за это.

В мае Ракам будет сложно в любовных историях. И точно не стоит надеяться на новые отношения.

Дева

Май предоставляет удивительные возможности для Дев. Этот месяц станет идеальным временем, чтобы исследовать новые горизонты и расширить свои границы, не выходя из дома. Натали Старовойтова рекомендует записаться на онлайн-курсы, заняться изучением новых навыков и познакомиться с интересными людьми в социальных сетях. Вы можете открыть для себя новые области знаний и взглядов, что способствует вашему личностному росту.

Водолей

Водолеи будут испытывать напряжение в мае 2023 года. Этот период будет временем, когда Водолеи захотят задуматься над событиями в своей жизни и обратиться к самим себе. Рекомендуется уделить внимание бытовым вопросам и, возможно, начать планирование переезда. Также есть вероятность получения новостей, связанных с родными. Май представляет идеальную возможность для Водолеев посвятить себя любви и заботе о себе. Этот месяц станет благоприятным для саморазвития и самоотдачи.

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