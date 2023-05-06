Прилепина до сих пор оперируют: в больнице сообщили о состоянии писателя
Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму после покушения
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Писатель находится в клинике Нижнего Новгорода, куда его доставили на вертолете после подрыва автомобиля.
Захара Прилепина оперируют в одной из больниц Нижнего Новгорода после совершенного на него покушения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник отметил, что писателю и общественному деятелю диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Источник уточнил, что в больницу Прилепин поступил в ясном сознании.
Ранее сообщалось, что Прилепина после взрыва автомобиля на вертолете доставили в нижегородскую больницу. В дальнейшем писателя планируется отвезти в одну из московских клиник.
Мощность взрывного устройства, заложенного в машину Прилепина, предварительно оценивается не менее чем в три килограмма в тротиловом эквиваленте.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места покушения на писателя. На них видно искореженный и перевернутый взрывом кроссовер Audi Q7. Взрывчатка, по предварительной версии, была заложена в нижней части отсека двигателя. Прилепина спасло от смерти лишь то, что он находился на заднем сидении автомобиля.