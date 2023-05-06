В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети

При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе дети

Фото, видео: Telegram / pojarnoe_depo; 5-tv.ru

Много детей в «Оренпарке» получили травмы из-за поломки карусели.

В парке развлечений «Оренпарк» в городе Оренбург произошла трагедия.

В результате неисправности на аттракционе «Вихрь» зафиксирована поломка, которая привела к ранениям отдыхающих. Травмы получили приблизительно 10-12 человек. Четырех госпитализировали. Пострадали в основном дети, пятеро из них получили ранения средней тяжести.

Сайту 5-tv.ru прислали видео очевидцы. На записях видно, что работники парка и неравнодушные люди всеми силами пытаются помочь жертвам аттракциона. Характер травм и количество пострадавших уточняются.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Власти Оренбурга и сотрудники парка активно ведут расследование, чтобы выяснить причину аварии на аттракционе.

На место происшествия в Оренбурге прибыл состав экстренных служб МЧС. Людям оказывают необходимую помощь.

Бригада МЧС работает на месте трагедии. Фото: Telegram / pojarnoe_depo

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморском крае рухнуло колесо обозрения. Местные жители города Арсеньев стали свидетелями происшествия.