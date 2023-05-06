«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Человек, который устанавливал взрывное устройство под днище автомобиля Захара Прилепина, мог заниматься ремонтом машин.

Сегодня в Нижегородской области около 11 утра произошла детонация самодельного взрывного устройства в машине Audi Q7, в которой ехал Захар Прилепин. Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал в комментарии 5-tv.ru, как злоумышленники могли подобраться к авто писателя.

Взрывное устройство находилось под днищем автомобиля, на котором передвигался писатель. Эксперт считает, что детонация могла быть запрограммирована по определенному времени, также преступники могли использовать GPS-трекер. Не стоит исключать и вариант того, что диверсанты могли использовать комбинацию этих систем управления, чтобы исключить вариант невыполнения задачи.

По предварительной информации, бомба была мощностью не менее трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Подложить ее не так сложно, как кажется, считает Попов. Он уточнил, что те, у кого есть джипы, подобные тому, на котором передвигался Прилепин, знают, что днище защищено большим количеством пластиковых кожухов. Немного отодвинув или надломив один из них, туда можно незаметно установить взрывное устройство. При этом оно может быть тонким, а в случае с тремя килограммами тротила — толщиной как две книги. Все это помещается под пластик.

«Человек, который устанавливал, определенно потренировался на таких же марках машин. Так что это может быть и тот, кто занимается ремонтом автомобилей. Ему больше 30 секунд не требуется. <...> Человек легко под джип залезает, спокойно устанавливает и выходит. Даже если водитель проверил бы дно машины с помощью досмотрового зеркала, он бы ничего не увидел. Это не так как в фильмах, где магнит и горит, мигает красная лампочка», — уточняет Андрей Попов.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» также подчеркивает, что у того, кто совершил теракт, были задача ликвидировать известного человека и сделать информационный бум. А также для того, чтобы уничтожить следы самодельного устройства, поскольку это дает следователям возможность понять его происхождение и способ изготовления.

«Поэтому, я думаю, что (под днищем автомобиля Захара Прилепина - Прим. ред.) было дублирующее устройство управления и детонации», — добавил собеседник 5-tv.ru.

Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт». Специалисты ведут поиск лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной покушения на российского писателя Захара Прилепина могла быть месть украинских боевиков.