Российские штурмовые отряды продолжают наступление в Артемовске

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Потери противника в результате действий южной группировки войск превысили 180 человек.

Бойцы штурмовых отрядов российских сил в минувшие сутки продолжали наступать в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, огнем авиации и артиллерии южная группировка российских войск нанесла поражение формированиям украинских боевиков возле Часова Яра и Богдановки в Донецкой народной республике. В результате противник потерял на этом направлении не менее 185 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.

Ранее в этот день глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении в Артемовске на 170 метров. По его словам, сейчас добровольцы занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Ежедневные потери украинских боевиков в Артемовске Пригожин оценил в 400-600 человек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в боях за Артемовск погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин. Он был убит еще 29 марта, но лишь спустя месяц его опознали по татуировке.