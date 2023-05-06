Позывной «Злой»: названо имя погибшего в теракте водителя Прилепина

Фото: ВКонтакте / Саша Шубин

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

За рулем автомобиля Audi Q7 Захара Прилепина в момент взрыва находился 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин.

По информации 5-tv.ru, мужчина ранее служил в рядах защитников Луганской народной республики (ЛНР) под позывным «Злой», а с 2018 года проживал в Нижнем Новгороде. Шубин сопровождал Прилепина в поездке в качестве водителя и погиб при взрыве его машины. Известно, что мужчина был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.

Утром 6 мая автомобиль писателя и общественного деятеля взорвался возле поселка Пионерское Нижегородской области. Как позднее установили, машина была заминирована.

Водитель погиб на месте, у самого Прилепина, по предварительным данным, травматическая ампутация. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, «Прилепин в порядке». С писателем была его дочь, но она вышла из машины за несколько секунд до взрыва и не пострадала.

Следственный комитет квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин обвинил в покушении на Захара Прилепина украинский режим, который, по его словам, «продолжает демонстрировать свою террористическую сущность».