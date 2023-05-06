Карл III коронован на престол короля Великобритании

Фото: Reuters / PHIL NOBLE

На YouTube-канале королевской семьи ведется прямой эфир. Любой желающий может понаблюдать за церемонией.

Коронация британского короля Карла III прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 6 мая Церемония подошла к своему финалу. YouTube-канал королевской семьи ведет прямую трансляцию.

Во время церемонии архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби вознес корону святого Эдуарда Исповедника на голову Карла III.

На коронации также собираются венчать на царство жену британского монарха королеву-консорта Камиллу.

Ранее в этот же день Карл III прошел таинственный обряд. Монарх был помазан елеем на царствование. Этот обряд скрыт от посторонних глаз. Он проходит исключительно между королем и архиепископом.

Великобритания будет три дня праздновать эту церемонию. Ожидаются парады авиации, концерты и торжественные обеды.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную информацию о том, почему британцы не любят своего нового короля.