«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солистка группы «Блестящие» засняла видео, на котором крупным планом показала мужа-бизнесмена Валерия.

Муж Ольги Орловой — человек непубличный. Женщина редко показывает его в социальных сетях, но вчера исполнительница решила сделать исключение, фото опубликовали 7Дней.ru.

Ее сыну от первого брака исполнилось 22 года, Артем решил отпраздновать событие в кругу близких и вместе поужинать. Экс-солистка группы «Блестящие» засняла видео, на котором крупным планом показала мужа-бизнесмена Валерия. Обычно звезда не снимает супруга.

«Соображаем на троих. Мой сын, моя гордость, мой друг. Знай, что за твоей спиной всегда есть мама, которая незримо обнимает всем сердцем. Будь счастлив, люблю бесконечно!» — расчувствовалась телеведущая.

Звезда «Дома-2» вышла замуж во второй раз в 2021-м. Супруг старше на десять лет. Бизнесмен долгое время не решался подойти и познакомиться с певицей, так как знал о ее известности. Но он смог собраться с силами и сделал первый шаг. Их общение быстро переросло в отношения, через полтора года пара расписалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орлова раскрыла нюансы семейного бюджета и заявила, что муж закрывает все жизненно-бытовые расходы.