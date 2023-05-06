МВД: подозреваемый в подрыве авто Захара Прилепина задержан

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; МВД РФ; 5-tv.ru

Мужчину задержали «по горячим следам».

В нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин. Об этом сообщила 5-tv.ru официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным Telegram-канала 112, задержанным является житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство, сейчас его опрашивают правоохранительные органы.