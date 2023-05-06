«Чем талантливее, тем проще»: Юлиан посоветовал Киркорову равняться на Аллегрову

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Певец считает, что отказом от корсетов и откровенных нарядов, исполнительница показывает достойное старение.

Преображение короля российской поп-сцены не оставило равнодушными не только его фанатов, но и коллег. Филипп Киркоров полностью сменил имидж. Его волосы стали платинового цвета, у него появились кубики пресса, а ягодицы визуально стали больше. Певцу удалось стереть годы с лица с помощью нескольких процедур по омоложению, о чем свидетельствуют новая форма бровей и гладкая кожа. Кстати говоря, карий цвет глаз стал голубым.

Однако внешние изменения понравились не всем. Раскритиковал новый имидж Киркорова певец Юлиан. Он отметил, что восхитительно выглядит Ирина Аллегрова, которая отказалась от корсетов и глубоких декольте. Артист подчеркнул, что таким образом исполнительница показывает достойное старение.

«Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной», — говорит Юлиан изданию PROZVEZD.

Исполнитель указал на то, что всегда любил коллегу не только за талант, но и за ум. Они много раз виделись на гастролях. Юлиан ценит в ней такие качества, как доброта и простота.

«Чем человек талантливее, тем он проще», — говорит он.

Певец подчеркнул, что Аллегрова не нуждается в омоложении, а все подобные вмешательства во внешности лишают людей индивидуальности. Он предупредил, что от возраста нельзя уйти. Лучше всего, стареть вместе со своими слушателями.

«Многие превратились из певцов в шутов с нелепым омоложением», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров рассказал о нежелании уезжать из России.