Прилепина доставят на вертолете в Москву

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Состояние писателя крайне тяжелое.

Захара Прилепина, на которого совершено покушение, доставят на вертолете в Москву. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что он будет проходить лечение в одном из лучших медицинских учреждений столицы.

Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия произошла в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.

Изначально писателя госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как по факту подрыва машины с Прилепиным возбуждено уголовное дело.