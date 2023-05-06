Что известно о состоянии Захара Прилепина после подрыва его автомобиля

Источник: Прилепин находится в тяжелом состоянии после совершенного на него покушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Пока мужчина находится в тяжелом состоянии. Есть повреждения ног.

Захар Прилепин находится в тяжелом состоянии, но жив. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Согласно новой информации, у него травматическая ампутация, повреждены ноги. Водитель, находившийся за рулем, погиб.

Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепин «в порядке», правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Сейчас в Нижегородской области выставляют блокпосты. На месте взрыва работают экстренные службы — все оцеплено ФСБ.

По последним данным, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье. Сработало взрывное устройство под днищем машины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Нижнем Новгороде взорвали авто, в котором находился Захар Прилепин.