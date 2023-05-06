В Нижнем Новгороде взорвали авто, в котором находился Захар Прилепин

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Писателю оказывают помощь врачи.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По предварительным данным, писателю оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

По некоторым сведениям, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье. Сработало взрывное устройство под днищем машины. Есть один погибший, Прилепин ранен.