Дмитрий Песков прибыл на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Юдашкиным

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

На похоронах великого модельера смогут присутствовать не все. Эта церемония будет закрытой.

Прощание с модельером, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Валентином Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Здесь же и похоронят великого кутюрье.

Как стало известно 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибыл на похороны, чтобы проститься с модельером.

Близкие, коллеги, друзья, журналисты собрались у Траурного зала, где пройдет церемония прощания. На похоронах великого модельера смогут присутствовать не все. Эта церемония будет закрытой.

Одними из первых попрощаться с кутюрье приехали стилист Сергей Зверев, народный артист РФ Олег Газманов, народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также народный артист РФ Стас Михайлов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева высказалась о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву.