Движение по Крымскому мосту восстановлено
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Технические неполадки были быстро устранены.
Власти возобновили движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
До этого оно было приостановлено по техническим причинам.
«Движение по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Вчера стало известно о том, что на Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Это произошло с опережением запланированного графика.
В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Ее обещали восстановить к сентябрю. Трагедия унесла жизни нескольких человек.
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